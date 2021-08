Avqustun 26-da ünvanlı dövlət sosial yardımının ödənilməsi nəzərdə tutulub.

Metbuat.az-a bu barədə Dövlət Sosial Müdafiə Fondunan məlumat verilib.



Qeyd edək ki, avqust ayı üzrə bütün müavinət, təqaüd və kompensasiyaların ödənişi artıq həyata keçirilib. Müavinət, təqaüd və kompensasiyalar müvafiq kateqoriyalardan olan şəxslərin hesablarına köçürülüb.

