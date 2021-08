Ərdoğan Azərbaycanla imzalanan bu sənədi təsdiqləyib

Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycanla imzalanan Anlaşma Memorandumunu təsdiqləyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Resmi Gazete”də məlumat dərc olunub. Məlumata görə, Türkiyə Cümhuriyyəti Hökuməti və Azərbaycan Respublikası Hökuməti arasında imzalanan Rəqəmsal Ticarət Sahəsində Əməkdaşlıq haqqında Anlaşma Memorandumu bu gün Türkiyə Prezidentinin qərarı ilə rəsmi şəkildə təsdiqlənib.

Qeyd edək ki, Azərbaycanla Türkiyə arasında rəqəmsal ticarət haqqında Anlaşma Memorandumu aprelin 2-də Bakıda imzalanıb.

