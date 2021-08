Rusiya müdaxiləyə öncədən hazırlaşıb - 44 günlük müharibənin qaranlıq qalan məqamları

Rusiyanın Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin sərhəd qüvvələri hələ 44 günlük müharibə ərzində Zəngəzurun Arazdəyən kəndinə yerləşdirilib.

Metbuat.az Virtualaz.org-a istinadən xəbər verir ki, Ermənistanın Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin yaydığı açıqlamada bildirilir ki, Arazdəyən kəndi istiqamətində son günlər tez-tez atışmalar baş verir və erməni tərəfi Azərbaycan ordusunun Sədərək ətrafında yerləşən mövqelərinə atəş açır.

Məlumatda göstərilir ki, Rusiya sərhəd qüvvələri ötən il oktyabrın 19-da Naxçıvanla sərhəddə “Yerasx” (ermənilər Arazdəyən kəndini belə adlandırırlar,-red.) sərhəd zastavasını yaradıblar və orada dislokasiya olunublar.

Bununla belə Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidməti bildirir ki, sərhədin həmin hissəsi Rusiya sərhəd qoşunlarının Arazdəyən kəndində yerləşdirilmiş bölmələri tərəfindən mühafizə olunmur. Həmin istiqamətdə Ermənistan ordusunun bölmələri mövqe tutub.

Rusiya sərhəd qoşunlarının qüvvələrinin Ermənistanın Azərbaycanla sərhəd Tavuş və Qeqarkunik vilayətlərində yerləşdirilməsi məsələsi ilə bağlı suala isə cavab verilməyib.

Xatırladaq ki, bu günlərdə Rusiya sərhəd qoşunları Tavuş vilayətinin Əskipara kəndində zastava qurub, vilayətin daha bir neçə kəndində rusların göründüyü haqda xəbərlər yayılmışdı.

