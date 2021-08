Bu il e-qaydada pensiya təyin olunan şəxslərin sayı açıqlanıb

Bu ilin ötən dövründə 114 min e-qaydada pensiya, müavinət və təqaüd təyinatı aparılıb. Onlardan 16,3 mini pensiya təyinatları olub.

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən Metbuat.az-a bildirilib ki, 2019-cu ilin əvvəlindən sosial təminat növləri (pensiya, müavinət və təqaüd) üzrə ödənişlərin təyinatı elektronlaşdırılıb. Ötən dövrdə həmin sosial təminat növləri üzrə 40 mini pensiyalar olmaqla, ümumilikdə 240 minədək təyinat e-qaydada həyata keçirilib.

Bununla da həmin sosial təminat növlərinə hüququ yaranan vətəndaşların müraciət etmələrinə və sənəd təqdim olunmasına ehtiyac qalmadan, proaktiv xidmət olaraq onlara müvafiq sosial ödənişlər e-qaydada təyin edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.