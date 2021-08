"Uşaqların peyvəndlərini vurdurun" - Baş pediatr

“Valideynlərdən xahiş edirəm ki, uşaqların gecikdirilmiş peyvəndləri varsa, onları vurdursunlar".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Səhiyyə Nazirliyinin “İnstagram” səhifəsindəki canlı yayımında Səhiyyə Nazirliyinin baş pediatrı Erkin Rəhimov deyib:

“Valideynlər uşaqları poliklinikaya aparmağa qorxur. Rutin peyvəndlərin vurulduğu poliklinikalar var. Valideynlərə bildirmək istəyirəm ki, koronavirus uşaqlarda çox nadir şəkildə ağır keçir. Digər peyvəndləri xahiş edirəm, vurdurun. Orada tam steril şəkildə valideynlərin girişi təmin edilir”.

