BMT və ATƏT ünvanına səsləndirdiyi iradlarda Prezident İlham Əliyev təkzibedilməz faktlara istinad edib

Müxalifətin ruporu rolunda çıxış edən media qurumları Prezident İlham Əliyevin BMT-nin yeni rezident əlaqələndiricisi Vladanka Andreyevanı qəbul edərkən səsləndirdiyi fikirləri dartışırlar. Siyasi konyukturalarına uyğun gələn “ekspertləri” danışdıraraq, Prezident İlham Əliyevin BMT ünvanına səsləndirdiyi iradları şərh etdirir, həmin iradların reallıq dərəcəsini ölçməyə çalışırlar. Görünən budur ki, onlar Prezidentin öz çıxışında səsləndirdiyi arqumentləri şübhəyə almaq üçün heç bir arqument tapa bilmirlər. Dəvət olunan “eksprtlər” sağa-sola vurnuxur, sonda fərqli istiqamətə gedib çıxırlar. Onların tutarlı bir arqument tapmaları imkansızdır. Çünki, Prezident İlham Əliyevin BMT ünvanına səsləndirdiyi iradlarda əks olunan faktlar hər kəsin gözü qarşısında olub.

Prezident deyir ki, “44 günlük müharibəyə görə məsuliyyət yalnız işğalçı Ermənistanın deyil, onun işğalçılıq siyasətinə göz yuman beynəlxalq birliyin də üzərinə düşür”. Prezident çıxışını davam etdirərək, beynəlxalq birlik adından çıxış edən legitim qurumları, o cümlədən ATƏT-i, onun Minsk qrupunu, BMT-ni, onun Təhlükəsizlik Şurasını tənqid edir: “Azərbaycan bu məsələni ardıcıl şəkildə, ən yüksək səviyyədə bütün mühüm platformalarda qaldırsa da, təəssüf ki, Azərbaycan ərazilərinin işğalı ilə bağlı TŞ-nın qəbul etdiyi 4 qətnamə icra olunmadı”. Prezident bunun ardınca Minsk qrupunun fəaliyyətsizliyinə irad bildirir və onun da kökünü BMT-də axtarır: “BMT TŞ-nın daimi üzvü olan beş ölkədən üçü ATƏT-in Minsk qrupuna həmsədrlik ediblər. Bu qətnamələrin icrası üçün onlarda lazımi mandat olsa da, Minsk qrupu 28 il ərzində həmin mandat çərçivəsində heç bir əməli iş görmədi. Ermənistana qarşı vaxtında sanksiyalar tətbiq edilsəydi, MQ həmsədrləri Ermənistanı öz işğalçı qüvvələrini geri çəkməyə məcbur etsəydi, 44 günlük müharibə də baş verməzdi. Nəticədə Azərbaycan Qətnamələri özü icra etdi - Biz ədaləti, beynəlxalq hüququn normalarını bərpa etdik, BMT TŞ-nın qətnamələrini özümüz yerinə yetirdik”. Prezidentin söylədiyi bu fikirlər bizlərin gözlərimiz qarşısında baş verib. BMT TŞ-nin, ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyətsizliyini bizlər də zaman-zaman tənqid etmişik. Hətta hakimiyyəti qınamışıq ki, nə üçün MQ-yə lazımi təpki göstərmir. Burada mübahisə doğuracaq, dartışılacaq nə var ki? Müxalif “ekspertlər” fərqli nə demək istəyirlər ki?

Prezident fikirlərinə davam edərək deyir: “İşğal dövründə Azərbaycan həmin ərazilərdə tarixi abidələrimizə dəymiş ziyanla tanış olmaq üçün UNESCO-nu bölgəyə dəvət etsə də, UNESKO bundan imtina edib. Müharibə bitəndən sonra isə, əksinə, bölgəyə gəlmək istədiyini bildirir”. Çıxışın bu hissəsində olan iradları da hər birimiz bölüşürük. İşğal altında olan ərazilərdə mədəni abidələrimizin talan edildiyini hər birimiz görmüşük. Prezident İlham Əliyev bu çıxışında Azərbaycan xalqının fikrini ifadə edib, hər kəsin gözü qarşısında baş verən hadisələrdən nümunə göstərib. Beynəlxalq təşkilatların ikili standartlarla davrandıqlarını göstərib. Prezidentin səsləndirdiyi iradlarda, sadəcə, münaqişənin həllində vasitəçilik missiyasını yerinə yetirən ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin, öz qətnamələrinə də ikili standartlarla yanaşan BMT Təhlükəsizlik Şurasının uzun illər boyunca nümayiş etdirdiyi ədalətsizliyin xülasəsi verilib. Belə məsuliyyətsiz davranışların işğalı stimullaşdırdığı qeyd edilib.

Bəs “müxalif ekspertlər” nə deyirlər, öz çıxışlarında hansı arqumentə söykənirlər? Məsələ ondadır ki, heç bir arqument, fakt səsləndirmirlər. Onlar yalnız şəxsi mülahizələrini irəli sürürlər. Belə mülahizələrə isə xalq artıq 27 ildir “yox” deyir.

Müşfiq Ələsgərli

