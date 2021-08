Kabildə rus helikopteri QARƏT EDİLDİ: Səfirlik vəziyyəti NƏZARƏTƏ GÖTÜRDÜ

Kabildə rus helikopteri qarət edilib.

Metbuat.az rus KİV-nə istinadla xəbər verir ki, məlumata görə, sənədlər, yanğınsöndürən avadanlıqlar, bədən zirehləri, oksigen maskaları, portativ radiostansiya və digər əşyalar Mi-8MTV-dən itib. Dövlət Dumasının Müdafiə Komitəsi Rusiya vertolyotunun qarət edilməsini qarışıqlıq kimi izah edib. Komitə sədrinin müavini Viktor Zavarzin "Moskva danışır" radiostansiyasına verdiyi müsahibədə qeyd edib ki, indi hava limanında xaos baş verir. Deputat, Rusiya səfirliyinin bu hadisə ilə əlaqədar lazımi tədbirləri görəcəyinə inandığını bildirib.

"Hava limanında vəziyyət idarəolunmazdır. Hər şey ola bilər. Əlbəttə ki, lazımi tədbirlərin görülməsi üçün səfirlik vasitəsi ilə nümayəndələrimiz bu məsələni həll edəcəklər. Görürdünüz ki, insanlar Amerika təyyarəsini qaçırdılar? Orada, kadrlarda hava limanında tam qarışıqlığın olduğunu görə bilərsiniz. Məhz indi, təhlükəsizlik və nəzarətin keyfiyyəti haqqında danışmaq çox tezdir".

