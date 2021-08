"Taliban" Türkiyəyə çağırış etdi: Sizin köməyinizə ehtiyacımız var

“Başda Türkiyə olmaqla bütün ölkələrdən Əfqan xalqına və Əfqanıstana yardım etmələrini istədik”.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Taliban”ın Qətərdəki siyasi bürosunun sözçüsü Muhammed Naim Vardak belə açıqlama verib. O bildirib:

“Türkiyə önəmli ölkədir. Türk xalqı müsəlman və qardaş xalqdır. Türkiyə ilə tarixi, sosial və mədəni əlaqələrimiz var. Şübhəsiz Türkiyənin dəstəyinə ehtiyacımız var. Xalqımız 40 ildir müharibənin içindədir və köməyə ehtiyacı var. Bütün dünya ölkələrindən xüsusilə başda Türkiyə olmaqla xalqımıza və ölkəmizə yardım etmələrini isrəyirik”.

Anar Türkeş / Metbuat.az

