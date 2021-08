ABŞ-ın tanınmış elm adamı, “Ağ ev”in səhiyyə məsələləri üzə məsləhətçisi Antoni Fauci koronavirusu məğlub edə biləcəkləri tarixi açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun sözlərinə görə, peyvəndlənmə prosesi plan üzrə gedərsə, gələn ilin yaz aylarında ölkə normal həyata qayıda bilər. Elm adamı bildirib ki, bunun üçün əhalinin əksəriyyətini peyvənd etmək lazımdır.

Elm adamı hesab edir ki, peyvənd prosesinin gedişatı koronavirus üzərində uğur qazanmaqda önəmli rol oynayacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.