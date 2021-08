Türkiyəli məşhur aktyor Metin Çekmez dünyasını dəyişib.

Metbuat.az Türkiyə KİV-nə istinadən xəbər veriri ki, 76 yaşlı aktyor bu gün müalicə aldığı xəstəxanada vəfat edib. Bildirirlir ki, aktyor xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkirmiş.

Xatırladaq ki, Metin Çekmez “Min bir gecə”, “Adını Feriha qoydum” kimi film və seriallarda, eləcə də teatr tamaşalarında rol alıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.