Rusiya prezidenti Vladimir Putin və Çin sədri Si Cinpin Əfqanıstandakı vəziyyəti müzakirə ediblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, liderlər telefon söhbəti zamanı Əfqanıstandan gələ biləcək təhlükələri zərərsizləşdirmək üçün səyləri artırmağa hazır olduqlarını bildiriblər. Ölkə rəhbərləri qeyd ediblər ki, Əfqanıstanda sabitliyin bərpa olunması qonşu ölkələr üçün də önəm daşıyır.

Liderlər Əfqanıstan məsələsini diqqətdə saxlamaq üçün təmasları intensivləşdirməyi qərarə alıblar.

