Rusiya 1000 əfqanın ölkəyə daxil olmasına icazə verəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ria Novosti rəsmi dairələrə istinadən bildirib. Məlumata görə, Rusiya qəbul edəcəyi əfqanlar üçün şərt irəli sürüb. Onların ya Rusiya pasportu olmalı ya da işləmək, yaşamaq və təhsil almaq üçün vizası olmalıdır.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl prezident Vladimir Putin əfqanları ölkəyə qəbul etmək planları olmadığını açıqlamışdı.

