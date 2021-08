Bakıda fəlsəfə doktorunun gəlini özünü binadan atdı - FOTO

Bakıda intihar hadisəsi olub.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə avqustun 22-də paytaxtın Xətai rayonunda qeydə alınıb. 31 yaşlı Nəbizadə Turan Məmmədəli qızı özünü yaşadığı binanın 6-cı mərtəbəsindən ataraq həyatına son qoyub.

2 uşaq anası olan qadının 10 ildir ailəli olduğu bildirilir. Hadisənin dəqiq hansı səbəbdən baş verdiyi hələlik bilinmir.

Qeyd edək ki, Turanın qayınatası alim, Fizika-riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Rauf Tağıyevdir. Mərhumun valideynləri isə Rusiyada yaşayır.

Hazırda faktla bağlı Xətai rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.