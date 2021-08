XİN İşlər İdarəsinin sabiq müdiri dəymiş ziyanın 2 milyon 300 min manatını ödəyib

Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) İşlər idarəsinin sabiq müdiri Fərhad Mollazadə və Konsulluq idarəsinin vəzifəli şəxsi Səlim Əlizadənin cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi davam etdirilib.

Metbuat.az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Əfqan Hacıyevin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə şahid ifadələri dinlənilib.

Prosesdə şahid qismində ifadə verən Alim Babayev "Yaşıl bazar"da işlədiyini deyib.

Şahid bildirib ki, Şəmsi adlı dostu tərəfindən şirkət açılıb, o isə “Günaybank”dan müəyyən məbləğlərdə pul götürərək “Əmrahbank”a verib: "Pulu etibarnamə əsasında çıxarırdım. Həmin puldan mənə heç nə çatmayıb. Bu işə Şəmsi dostum idi deyə, getdim. Pul marağımda deyildi".

Məhkəmədə hal şahidi qismində ifadə verən Rəhman Aslanov isə Fərhad Mollazadəni tanıdığını bildirib: "Məni hal şahidi kimi Xarici İşlər Nazirliyinə çağırdılar. Fərhad Mollazadənin kabinetində onun cibindən və seyfdən çıxan pulları gördüm. Axtarış zamanı Fərhad Mollazadənin cibindən təxminən 2 min dollar pul çıxdı. Həmin pula qızına telefon alacağını dedi. Bundan başqa, kabinetdəki seyfdən isə 10 min manata yaxın pul çıxdı".

Daha sonra cinayət işində zərərçəkmiş qismində tanınan Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi çıxış edib. Nümayəndə məhkəməyə bildirib ki, təqsirləndirilən şəxs Fərhad Mollazadə tərəfindən 2 milyon 300 min manat ziyan ödənilib. XİN nümayəndəsi ziyanın ödənilməyən hissəsinin - 228 min 432 manatının da tam ödənilməsini istəyib.

Hakim Əfqan Hacıyev isə ziyanın ödənilməyən hissəsinin digər təqsirləndirilən Səlim Əlizadə tərəfindən ödənilməsini təklif edib.

Proses avqustun 31-də davam etdiriləcək.

Qeyd edək ki, təqsirləndirilən şəxslər Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti tərəfindən saxlanılıblar. Onlar barəsində Cinayət Məcəlləsinin 179.3.2-ci (külli miqdarda mənimsəmə), 308-ci (vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etmə), 311-ci (rüşvət alma) maddələri ilə cinayət işi başlanıb.

Həmin şəxslər barəsində Səbail Rayon Məhkəməsi tərəfindən həbs qətimkan tədbiri seçilib.

Daha sonra isə məhkəmənin qərarı ilə onların barəsində seçilmiş həbs qətimkan tədbiri ev dustaqlığı ilə əvəzlənib.

