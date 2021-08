Azərbaycanda bu xəstəxanalar birləşdiriləcək - SİYAHI

Azərbaycanda bir neçə rayonun mərkəzi xəstəxanası diaqnostika mərkəzləri ilə birləşdirilir.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, əldə etdiyi məlumata görə, 9 rayonun mərkəzi xəstəxanası həmin rayonlarda yerləşən diaqnostika mərkəzlərinin ona qoşulması yolu ilə yenidən təşkil olunur.

Belə ki, qeyd olunan tibb müəssisələri aşağıdakılardır:

- “Füzuli Rayon Mərkəzi Xəstəxanası” “Füzuli Müalicə Diaqnostika Mərkəzi”nin

- “Lənkəran Mərkəzi Rayon Xəstəxanası” “ Lənkəran Müalicə Diaqnostika Mərkəzi”nin,

- “Qazax Rayon Mərkəzi Xəstəxanası” “Qazax Müalicə Diaqnostika Mərkəzi”nin,

- “Qəbələ Rayon Mərkəzi Xəstəxanası” “Qəbələ Müalicə Diaqnostika Mərkəzi”nin,

- “Quba Rayon Mərkəzi Xəstəxanası” “Quba Müalicə Diaqnostika Mərkəzi”nin,

- “Şamaxı Rayon Mərkəzi Xəstəxanası” “Şamaxı Müalicə Diaqnostika Mərkəzi”nin,

- “Şirvan Rayon Mərkəzi Xəstəxanası” “Şirvan Müalicə Diaqnostika Mərkəzi”nin,

- “Zaqatala Rayon Mərkəzi Xəstəxanası” “Zaqatala Müalicə Diaqnostika Mərkəzi”nin,

- “Tovuz Rayon Mərkəzi Xəstəxanası” “Tovuz Müalicə Diaqnostika Mərkəzi”nin ona qoşulması ilə yenidən təşkil olunur.

