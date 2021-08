Bakıda Nəsimi rayonu ərazisində bir neçə qızın iştirakı ilə əlbəyaxa dava baş verib.

Metbuat.az BAKU.WS-ə istinadən xəbər verir ki, görüntülərdə qızların bir-biri ilə əlbəyaxa davaya çıxması öz əksini tapıb. Tərəflər arasında mübahisənin hansı səbədən yarandığı məlum deyil.

Qızların əlbəyaxa davası ətrafdan keçən insanların müdaxiləsi ilə səngiyib.

