Xocavənd rayon prokuroru Novruzov Vəli İsa oğlu dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki,mərhumun Qaynarinfo-ya ailəsindən verilən məlumata görə, 1953-cü il təvəllüdlü Novruzov Vəli İsa oğlu dünən axşam qəfildən ürək tutmasından dünyasını dəyişib.

Mərhum Füzuli rayonunun Kərimbəyli kəndində dəfn olunub.

