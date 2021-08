Rusiyadan Türkiyəyə İNANILMAZ TƏKLİF: Kömək etməyə hazırıq

“Rusiya Türkiyəyə 5-ci nəsil təyyarələrin ərsəyə gətirilməsi üçün kömək edə bilər”.

Metbuat.az xəbər verir ki Rusiya Federasiyasının Hərbi-Texniki Əməkdaşlıq üzrə Federal Xidmətinin rəhbəri Dmitriy Şuqayev belə açıqlama verib. O bildirib ki, Rusiya bunu öz maraqlarına zərər vermədən edə bilər. Şuqayev deyib:

“Türkiyəyə əlimizdən gələn seqmentlərdə dəstək ola bilərik. Əlbəttə bunu milli maraqlarımıza zərər vermədən edəcəyik. Bu mərhələdə türk işçi qrupu ilə müzakirələrə aparırıq. Rusiya dəstəyin texnologiyanın hansı sahəsi üzrə olacağına qərar verəcək”.

Anar Türkeş / Metbuat.az

