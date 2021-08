“İsrail ordusu Qəzza zolağında yeni hərbi əməliyyatlar keçirməyə hazırlaşır”.

Metbuat.az xəbər verir ki, İsrailin Baş Qərargah rəisi Aviv Kohavi belə açıqlama verib. O bildirib ki, hərbi əməliyyatlar bəlkə yaxın günlərdə başlaya bilər.

Qeyd edək ki, son günlər İsrail qırıcılar Qəzza zolağına bir neçə zərbə endirib. Hədəfdə bölgədəki silahlı qruplaşmalar olub.

