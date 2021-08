Quran kursunda QORXUNC HADİSƏ: Bir uşaq yandı, digərləri isə...

Türkiyənin Bursa şəhərində Quran kursunda qalan 10 yaşlı 3 uşaq üzərlərinə adekolon tökərək alışqanla özlərini yandırıblar.

Metbuat.az Türkiyə mediyasına istinadla xəbər verir ki, iddiaya görə, pandemiya səbəbindən yataqxanada qalan uşaqlara odekolon verilib. Uşaqlar oyun zamanı odekolonları bir -birinin üstünə töküblər. Daha sonra digər iki uşaq alışqanla oynayan zaman digərinin yanmasına səbəb olub. Yaralı uşaq xəstəxanaya çatdırılıb. Uşağın müalicəsi davam edərkən hər iki dostundan da polis tərəfindən ifadələri alınıb. Qeyd edək ki, Bursa müftisi hadisə ilə bağlı məhkəmə və inzibati istintaq başladıldığını bildirib.

