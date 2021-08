I MDB Oyunlarında Azərbaycan millisinin bayraqdarı bilindi

Azərbaycan nümayəndə heyətinin Rusiyanın Kazan şəhərində keçiriləcək I MDB Oyunlarının açılış mərasimindəki bayraqdarı yunan-Roma güləşçisi Həsrət Cəfərov daşıyacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, Həsrət Cəfərov ötən həftə Rusiyanın digər şəhəri - Ufada keçirilən dünya çempionatının qalibi olub. 67 kq çəkidə çıxış edən Cəfərov turnirin finalında erməni rəqibinə qalib gələrək qızıl medal qazanıb.

Qeyd edək ki, açılış mərasimində pandemiya ilə əlaqədar olaraq, hər ölkədən yalnız 30 nəfər idmançının iştirakı nəzərdə tutulub.

