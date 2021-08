Yaponiyanın aldığı “Moderna” peyvəndlərində yad maddə aşkar edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Yaponiyanın Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilir ki, hadisə üzə çıxandan sonra peyvənd prosesi dayandırılıb. Nəticədə 1,63 milyon doza peyvəndin tətbiqi dayandırılıb. Məlumata görə, həmin peyvəndlər İspaniyada istehsal olunub.

Nazirlik peyvənd olunan insanlara narahatlıq baş verəcəyi halda dərhal həkimə müraciət etmələri barədə xəbərdarlıq edib.

