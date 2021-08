Azərbaycanda hakimi təhqir edən futbolçu CƏZALANDIRILDI

AFFA-nın İntizam Komitəsinin iclası keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, AFFA - nın yaydığı məlumata görə, komitənin iclasında bu qərarlar qəbul edilib:

- 21 avqust, Premyer Liqanın II turunun “Qəbələ” – “Keşlə” oyununda “Qəbələ” klubunun 5 futbolçusu sarı vərəqə ilə cəzalandırıldığı üçün klub 800 manat cərimə olunur.

- 21 avqust, Premyer Liqanın II turunun “Qəbələ” – “Keşlə” oyununda matçın 90+5-ci dəqiqəsində “Keşlə” klubunun 4 nömrəli futbolçusu Şəhriyar Əliyev hakimi təhqir etdiyinə görə birbaşa qırmızı vərəqə ilə meydandan kənarlaşdırıldığı üçün 4 oyun cəzalanır, klub 3200 manat cərimə olunur.



- 22 avqust, Premyer Liqanın II turunun “Zirə” – “Neftçi” oyununda “Neftçi” klubunun 5 futbolçusu sarı vərəqə ilə cəzalandırıldığı üçün klub 800 manat cərimə olunur.

