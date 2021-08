Türkiyənin ərsəyə gətirdiyi Turkovac peyvəndinin 3-cü mərhələsinin testlərinə başlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, peyvənd könüllülər üzərində test edilir. Bildirilir ki, proses dünya standartlarına uyğun şəkildə həyata keçirilir. Proses plana uyğun şəkildə gedərsə, peyvənd ilin sonuna qədər istifadəyə verilə bilər.

