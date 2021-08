Meksikanın Hidalqo əyalətində donanmaya məxsus helikopter eniş zamanı qəzaya uğrayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə zamanı göyərtədə Verakruz əyalətinin Daxili İşlər naziri Erik Kisnerosla yanaşı daha 19 nəfər olub. Hadisə zamanı 4 nəfər xəsarət alıb. Qəzanın səbəbləri araşdırılır.

