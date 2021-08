Zəngəzurda yeni hərbi hissə yaradıldı: Təcavüzkar manyakı KOMANDİR seçdilər

Ermənistan Prezidenti Armen Sarkisyan Artak Budağanın Xüsusi Ordu Korpusunun komandiri təyin edilməsi haqqında fərman imzalayıb.

Metbuat.az hrparaka istinadla xəbər verir ki, Armen Sarkisyanın başqa bir fərmanı ilə Artak Budaqyan 4-cü Ordu Korpusunun komandiri vəzifəsindən azad edilib.

"Baş nazirin təklifinə əsasən, Konstitusiyanın 133 -cü maddəsinin 1-ci hissəsinə, habelə" Hərbi xidmət və əsgər statusu haqqında "qanunun 40 -cı maddəsinin 1-ci hissəsinin 1-ci bəndinə uyğun olaraq "Artak Budaqyan 4-cü Ordu Korpusunun komandiri vəzifəsindən azad edilsin" - fərmanda deyilir.

Qeyd edək ki, oktyabrın 15-də, İkinci Qarabağ Müharibəsində aktiv hərbi əməliyyatlar dövründə, Prezident Armen Sarkisyanın fərmanı ilə, general-mayor hərbi rütbəsi Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin 4-cü Ordu Korpusunun komandanı Artak Budaqyana verildi. Lakin Ermənistan təslim olduqdan dərhal sonra A. Budaqyan Zəngəzur (Syunik bölgəsi) keçmiş qubernatoru Surik Xaçatryanı öldürməklə hədələmək ittihamı ilə məhkəməyə gətirildi. Bundan əlavə, məhkəmə A. Budaqyana çox yumşaq bir hökm verdi - 120 min dram cərimə.

Alay komandiri olan zaman Artak Budaqyan 2012-ci ildə müqavilə əsasında hərbi xidmətdə olan Armine Martirosyana təcavüz etmişdi. Martirosyanın şikayətindən sonra Artak Budaqyan vəzifəsindən kənarlaşdırılıb. Amma o sonradan əlaqələrini işə salaraq yenidən alay komandiri olmuşdu.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.