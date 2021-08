Qazaxıstanda qlobal iqlim dəyişikliyi öz fəsadlarını göstərməyə başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki bəzi bölgələrə ümumiyyətlə yağış yağmayıb. Nəticədə heyvanlar kütləvi şəkildə tələf olub. Quraqlıq səbəbilə torpaq sahələri sıradan çıxıb. 178 min hektar taxıl sahəsi quruyub. Məlumata görə, fəsadlar özünü daha çox cənub və mərkəz əyalətlərdə biruzə verir.

Ölkədə daha əvvəl görünməmiş quru və isti hava hökm sürür.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.