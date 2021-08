Pakistanda parkda TikTok videosu çəkən qadın, yüzlərlə kişinin cinsi təcavüzünə məruz qalıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə ilə bağlı 66 nəfər saxlanılıb. Digər şübhəlilərin axtarışları davam edir. Qadının səhhəti barədə məlumat verilmir. Vəzifəsini lazımi səviyyədə yerinə yetirmədiyi üçün 2 polis əməkdaşı işdən uzaqlaşdırılıb.

Araşdırma davam edir.

