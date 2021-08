Daha bir təhsil işçisi koronavirusdan vəfat edib.

Metbuat.az "Report"a isitnadən xəbər verir ki, Zəngilan rayonunun 6 nömrəli tam orta məktəbinin texnologiya müəllimi Rüstəmova Gülzar Mədət qızı koronavirus infeksiyası səbəbindən dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, ötən həftə 26 nömrəli tam orta məktəbin riyaziyyat müəllimi Bəşirova Əfşan Hilal qızı da koronavirus infeksiyası səbəbindən vəfat edib.

Rüstəmova Gülzar

