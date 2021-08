ABŞ adminstrasiyası koronavirusla mübarizə tədbirləri ilə bağlı yeni plan hazırlayır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı yerli media məlumat yayıb. Bildirilib ki, Pfizer və BioNTech peyvəndinin ilk dozasının qəbulundan 6 ay sonra ikinci dozasının qəbuluna icazə veriləcəyi gözlənilir. Hazırki qaydalara görə, ikinci doza peyvəndi qəbul etmək üçün azı 8 ay keçməlidir.

Bundan əlavə, ABŞ hökuməti digər bir neçə peyvəndin ölkədə icazəsini rəsmən təsdiq edəcəyi gözlənilir.

