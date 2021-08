Kabil hava limanından havaya qalxan İtaliyaya məxsus hərbi təyyarəyə atəş açılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İtaliyanın rəsmi mənbələri məlumat yayıb. Məlumata görə, hadisə zamanı göyərtədə 100 əfqan olub. Mülki vətəndaşlar arasında xəsarət alan olmayıb.

Havada olarkən atəşə tutulan təyyarə eniş etməyib. Təyyarə ünvana çata bilib.

