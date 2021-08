Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədində sərhəd müdafiə və mühafizəsi fəaliyyətləri üzrə zəruri tədbirlərin keçirilməsi davam etdirilir.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, Dövlət Sərhəd Xidmətindən (DSX) bildirilib. Qeyd olunub ki, vəziyyət stabildir, əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarəti altındadır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.