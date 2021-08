Kabil hava limanında jurnalistləri və mülki vətəndaşları təxliyə edən İtaliyaya məxsus C-130J hərbi təyyarəsi havaya qalxarkən atəşə tutulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə nəticəsində xəsarət alan yoxdur.



"La Stampa” qəzeti təyyarənin göyərtəsində jurnalistlər və 98 Əfqanıstan vətəndaşı olduğunu qeyd edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.