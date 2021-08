Türkiyə səfirliyi vətəndaşlarına müraciət etdi

Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyi vətəndaşlarına müraciət edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, müraciətdə deyilir:

“Azərbaycana şəxsi avtomobilləri ilə gəlmək və ya Azərbaycandan quru yolla Türkiyəyə səyahət edərək geri dönmək istəyən vətəndaşlarımızın pandemiya məhdudiyyətləri və elan edilən qaydalar çərçivəsində ölkəyə giriş icazəsi üçün müraciətlərini Azərbaycan Nazirlər Kabinetinin “[email protected]” mail ünvanına göndərməlidirlər.

İcazə alma müddəti uzun çəkdiyindən vətəndaşlarımızdan müraciətlərini vaxtında etmələrini xahiş edirik”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.