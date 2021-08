Bakıda 15 yaşlı oğlanın ölümü ilə nəticələnən hadisə baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Baku.ws-in "qaynar xətt"inə məlumat daxil olub.

Bildirilir ki, hadisə paytaxtın Təbriz küçəsində qeydə alınıb.

15 yaşlı oğlan çoxmərtəbəli yaşayış binasının 9-cu mərtəbəsindən yerə düşüb.

O, hadisə yerində keçinib. Hadisənin baş vermə səbəbi məlum deyil. Yeniyetmənin atasının Bakıda yerləşən mağazalardan birinin sahibi olduğu bildirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.