"Makkabi" və "Neftçi" komandalarının start heyətləri AÇIQLANDI

UEFA Konfrans Liqasının pley-off mərhələsinin İsraildəki cavab oyununda üz-üzə gələcək "Makkabi" (Hayfa) və "Neftçi" komandalarının start heyətləri açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, komandalar meydana aşağıdakı "11-lik"lə çıxacaqlar:

"Neftçi": 30. Aqil Məmmədov, 11. Harramiz Soareş, 6. Voislav Stankoviç, 4. Uqu Baştu, 20. Mert Çelik, 19. Fəhmin Muradbəyli, 14. Romen Bask, 36. Mamadu Kane, 8. Emin Mahmudov (k), 10. Sezar Meza Kolli, 29. Sabir Buqrin

"Makkabi": 44. Josua Coen, 5. Beqdan Planiç, 24. Ori Dahan, 2. Rayan Strein, 12. San Menaçem, 16. Mohammed Abu Fani, 14. Joze Rodriqes, 10. Tyaron Çeri (k), 21. Din Devid, 7. Ömər Atzili, 8. Dolev Haziza

Qeyd edək ki, bu gün "Sammi Ofer" stadionunda keçiriləcək "Makkabi" - "Neftçi" görüşü Bakı vaxtı ilə saat 21:00-da başlayacaq. İlk qarşılaşmada heç-heçə qeydə alınıb - 3:3.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.