Çempionlar Liqasında qrupun püşkü atıldı

Bu gün Çempionlar Liqasında 2021/2022 mövsümünün qrup mərhələsinin püşkü atılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, İstanbulda keçirilən tədbirdə 32 klub 8 qrupa bölünüb:

A qrupu

"Mançester Siti" (İngiltərə)

PSJ (Fransa)

"Leyptsiq" (Almaniya)

"Brügge" (Belçika)

B qrupu

"Atletiko" (İspaniya)

"Liverpul" (İngiltərə)

"Portu" (Portuqaliya)

"Milan" (İtaliya)

C qrupu

"Sportinq" (Portuqaliya)

"Borussiya" (Dortmund, Almaniya)

"Ayaks" (Niderland)

"Beşiktaş" (Türkiyə)

D qrupu

"İnter" (İtaliya)

"Real" (İspaniya)

"Şaxtyor" (Donetsk, Ukrayna)

"Şerif" (Moldova)

E qrupu

"Bavariya" (Almaniya)

"Barselona" (Almaniya)

"Benfika" (Portuqaliya)

"Dinamo" (Kiyev, Ukrayna)

F qrupu

"Vilyarreal" (İspaniya)

"Mançester Yunayted" (İngiltərə)

"Atalanta" (İtaliya)

"Yanq Boyz" (İsveçrə)

G qrupu

"Lill" (Fransa)

"Sevilya" (İspaniya)

"Zalsburq" (Avstriya)

"Volfsburq" (Almaniya)

H qrupu

"Çelsi" (İngiltərə)

"Yuventus" (İtaliya)

"Zenit" (Rusiya)

"Malmö" (İsveç)

Qeyd edək ki, ilk turun oyunları sentyabrın 14-15-də keçiriləcək.

