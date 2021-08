Türkiyə futbolunun 3-cü liqasının yan hakimi Elif Karaarslan gözəlliyi ilə yenidən gündəmə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "İdman+" feysbuk səhifəsinin futbol hakimi Elif Karaarslan ilə bağlı paylaşımı futbol sevərlərin marağına səbəb olub.

Türk qadın hakiminin fotolarına tərif yağdıran izləyicilərdən bəziləri zarafatlarından da qalmayıblar.

