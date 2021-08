Sabah Göygöl rayonunun bir hissəsində suyun verilməsində fasilələr olacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Azərsu” ASC məlumat yayıb.

Bildirilib ki, 7 nömrəli Regional Sukanal İdarəsinin Göygöl sukanal sahəsində Kürəkçay suqəbuledici mənbədə güclü yağışlar nəticəsində çayda bulanıqlıq yaranıb.

Bu səbəbdən suyun təxliyyəsinə başlanıldığı üçün suyun verilişində fasilələr yaranacaq.

