Fransa Kabildəki səfirini təxliyyə edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Fransa Prezidenti Emmanuel Makron İrlandiyanın paytaxtı Dublində səfərdə olarkən deyib.

O bildirib ki, Kabildəki Həmid Qərzai Beynəlxalq Hava Limanı ətrafında baş verən partlayışların ardından bölgədə təhlükəsizlik məsələsi gərgindir:

“Vəziyyətlə əlaqədar amerikalı müttəfiqlərimizlə əməkdaşlıq edirik. Kabildəki səfirimizi də təxliyyə edəcəyik. O, hələlik işlərini Parisdən idarə edəcək”.

