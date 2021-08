Ukraynanın Odessa şəhərində azərbaycanlı narkobaron saxlanılıb.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, Odessada keçirilən əməliyyat nəticəsində onun evindən külli miqdarda antifetamin, metanfetamin (patı) və marixuanna çıxıb.

İlkin araşdırmalar zamanı məlum olub ki, narkotik satışına yeniyetmələri belə cəlb edib.

Yerli qanunvericiliyə görə, həmin şəxsi ən az 10 il iş gözləyir.

