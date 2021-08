"Qarabağ" ardıcıl 8-ci dəfə avrokubokların qrup mərhələsinə yüksəldi

"Qarabağ" UEFA Konfrans Liqasının pley-off mərhələsində cavab oyununa çıxıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Qurban Qurbanovun baş məşqçi olduğu komanda Şotlandiyada "Aberdin"in qonağı olub.

Bakıdakı ilk görüşdə 1:0 hesablı qələbə qazanan Ağdam təmsilçisi səfərdə rəqibini 3:1 hesabı ilə üstələyib və qrup mərhələsinə vəsiqə qazanıb.

Qarşılaşma "köhlən atlar"ın üstünlüyü şəraitində keçib. 8-ci dəqiqədə Toral Bayramov cərimə meydançasında qüvvətli zərbə ilə hesabı açıb. Bundan 10 dəqiqə sonra komandanın yeni transferi Kadi Borges şotlandiyalıları növbəti dəfə mərkəzə dəvət edib.

İlk hissə bu hesabla yekunlaşıb. İkinci yarıda da Azərbaycan təmsiçisi matça nəzarəti əlində saxlayıb. Meydan sahiblərinin hücumları isə nəticəsiz qalıb. Əvəzində 72-ci dəqiqədə Abdullah Zubir fərqi 3 topa çatdırıb. 90+1-ci dəqiqədə

Beləliklə, "Qarabağ" ardıcıl 8-ci mövsüm avrokubokların qrup mərhələsində iştirak hüququna yiyələnib. Ağdam komandası Avropa Liqasının qrup mərhələsində 6, Çempionlar Liqasının qrupunda isə bir dəfə mübarizə aparıb.

Qeyd edək ki, Konfrans Liqasının püşkatma mərasimi bu gün Bakı vaxtı ilə 15:30-da başlayacaq.

