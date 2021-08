Azərbaycanın daha bir paracüdoçusu Tokio-2020 Yay Paralimpiya Oyunlarında finala yüksəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 48 kq çəki dərəcəsində çıxış edən Şəhanə Hacıyeva yarımfinalda Viktoriya Potapovanı (Rusiya) ipponla məğlububiyyətə uğradıb və ən azı gümüş medalı özü üçün təmin edib.

