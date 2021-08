Qazaxıstanda DƏHŞƏTLİ PARTLAYIŞ: 4 nəfər ölüb, 90 dan çox yaralı var (YENİLƏNİB) - VİDEO

Qazaxıstanın Jambıl vilayətindəki hərbi hissənin anbarının yaxınlığında partlayış baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Qazaxıstan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

"Bayzak rayonunda yerləşən hərbi hissədə anbarlardan birinin yaxınlığında yanğın baş verib. Qazaxıstanın Jambıl vilayətində yerləşən hərbi hissədə partlayışdan sonra baş verən yanğının söndürülməsi zamanı 4 nəfər ölüb. Hadisə zamanı yaralıların sayı 90 nəfərə çatıb. Onlardan 49-unun Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları olduğu bildirilir. Məlumat üçün bildirək ki, partlayışdan əvvəl hərbi hissənin anbarında 500 tondan çox trotil olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.