Üç paracüdoçumuz medal görüşlərinə qatılacaq

Azərbaycanın üç para-cüdoçusu - Şahanə Hacıyeva, Vüqar Şirinli, Namiq Abaslı , Tokio-2020 Yay Paralimpiya Oyunlarında medal görüşlərinə vəsiqə qazanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Şahanə Hacıyeva (48 kq) qadınların, Vüqar Şirinli (60 kq) kişilərin mübarizəsində finala yüksəlib. Kişi cüdoçu Namiq Abaslı (66 kq) isə bürünc medal görüşlərinə qatılacaq.

Şahanə Hacıyeva finalda , fransalı Sandrin Martine ilə üz-üzə gələcək.

Qızıl medal görüşündə Vüqar Şirinlinin rəqibi qazaxıstanlı Anuar Sarıyev olacaq.

Abaslı bürünc medal görüşündə o, ukraynalı David Xorava ilə qarşılaşacaq.

