Azərbaycanı UEFA Konfrans Liqasında təmsil edən "Qarabağ" klubu pley-off mərhələsinin cavab oyunun Şotlandiyada "Aberdin"ə 3:1 hesabı ilə qalib gələrək (ilk oyunda 1:0) Konfrans Liqasının qrup mərhələsinə vəsiqə qazanıb.

Metbuat.az "Qarabağ"ı qalibiyyətə aparan həmin anları təqdim edir:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.