Türkiyənin Çorum bölgəsində Cümhuriyyət Xalq partiyasının lideri Kamal Kılıçdaroğlu küçədə sakinlərlə görüş zamanı xoşagəlməz hadisə ilə üzləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, yerli sakinlərdən biri ilə hal-əhval tutub. Ardınca CHP lideri qadının azyaşlı uşaqlarına yaxınlaşmaq istəyib. Lakin bu zaman qadın onu qovub:

“Sağol uşaqlarıma toxunma. Get, get”.

Anar Türkeş / Metbuat.az

