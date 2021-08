Sakit Okenında yerləşən Yeni Kaledoniya Fransadan azadlığını əldə etmək üçün növbəti dəfə referenduma gedir.

Metbuat.az xəbər verir ki, 288 min nəfərin yaşadığı adada artıq 3-cü dəfə referendum keçiriləcək. Bundan əvvəlki iki referendumda seçicilər Fransadan ayrılmağa qarşı çıxmışdı. Seçkilər dekabr ayında planlaşdırılıb.

Qeyd edək ki, Yeni Kaledoniya Fransanın mülkü sayılır.

