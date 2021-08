Dünən Konfrans Liqasının pley-off mərhələsinin cavab oyunu çərçivəsində baş tutanoyunda “Aberdin”ə (Şotlandiya) qalib gələn “Qarabağ” Azərbaycana qayıdıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, oyunçuları Heydər Əliyev adına Hava Limanında “Qarabağ” azarkeşləri qarşılayıb.



\

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.