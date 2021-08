Azərbaycanın paracüdoçusu Şahanə Hacıyeva Tokio-2020 Yay Paralimpiya Oyunlarında final görüşünə çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 48 kq çəki dərəcəsində mübarizə aparan idmançı fransalı Sandrin Martine ilə üz-üzə gəib. Hacıyeva rəqibinə qalib gələrək paralimpiya çempionu olub.

